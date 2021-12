O Sporting empatou frente aos russos do Yekaterinburg e carimbou a passagem à final four da Liga dos Campeões de futsal.



Após uma primeira parte equilibrada, os campeões europeus colocaram-se em vantagem no marcador com um golo de Waltinho, aos 31 minutos. No entanto, a vantagem leonina durou pouco, visto que na resposta, os russos igualaram por Prudnikov.



Com este resultado, o Sporting terminou o grupo B na liderança em igualdade pontual com o Yekaterinburg, mas apurou-se para a final four por ter mais golos marcados.



Lembre-se no último sábado, o Benfica também carimbou a passagem à final four.