Corações de leão!



O Sporting chegou ao intervalo a perder por 2-0 frente ao Barcelona, mas conseguiu uma recuperação épica na segunda parte (4-3) e sagrou-se campeão da Europa de futsal pela segunda vez na sua história!



Os leões tiveram uma péssima entrada no jogo e sofreram o primeiro golo ainda dentro do primeiro minuto. Marcênio aproveitou um mau passe de Erick para ganhar superioridade e marcar para os catalães.



Os verde e brancos colocaram à prova Didac em duas ocasiões, ambas por Merlim. Sempre em contra-ataque, os espanhóis enviaram uma bola ao ferro da baliza de Guitta por Esquerdinha com o português André Coelho a atirar ao lado na recarga. O guarda-redes do Sporting foi obrigado a brilhar para travar um pontapé cruzado de Ferrão.



Os leões viram ainda Esquerdinha acertar novamente no ferro, desta feita de cabeça, antes de Ximbinha fazer o 2-0. A equipa de Nuno Dias tinha uma montanha para escalar, mas foi capaz de o fazer graças a uma crença inabalável.



A segunda parte do Sporting foi de nível altíssimo que banalizou o campeão europeu em título em alguns momentos. Apesar da bola ao ferro da baliza de Guitta, os verde e brancos estavam claramente por cima e marcaram dois golos em dois minutos por Zicky Té a passe de Tomás Paçó, e por Erick de cabeça, assistido por Pany Varela.



A reviravolta chegou ao minuto 31. Taynan acertou no poste na cobrança de um livre e João Matos marcou o 3-2 na recarga. Incrível! A pouco menos de quatro minutos do final e já com o Barcelona a jogar com guarda-redes avançado, Erick recuperou e atirou ao ferro. Na recarga, a bola sobrou para Pany Varela que fez o 4-2.



A Champions parecia entregue, mas o Barcelona ainda foi capaz de reduzir e de relançar o jogo para os minutos finais. O Sporting resistiu, aguentou a vantagem e sagrou-se campeão da Europa pela segunda vez na sua história.





Os golos do Sporting:

O 2-2:



O 3-2:



O 4-2: