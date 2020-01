O treinador da equipa de basquetebol chinesa Jiangsu Dragons, Memi Becirovic, foi expulso no jogo ante o Liaoning Flying Leopards, na quarta-feira, após uma altercação com um adepto que se tinha antes desentendido com a sua mulher.

De acordo com o sítio Xinhuanet, Becirovic empurrou o adepto antes de ser separado da briga por jogadores e outros elementos afetos ao jogo, quando faltavam pouco mais de cinco minutos para jogar no terceiro período.

O técnico dos Dragons foi depois expulso pelo árbitro após revisão em vídeo do momento, tal como o adepto, sendo que ambos terão continuado em desavença à saída. Um vídeo (ver abaixo) mostra Becirovic a atirar-se ao espetador, numa tentativa de agarrar-lhe o pescoço.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre modalidades

A imprensa local relata que tudo aconteceu após o adepto em causa ter feito um gesto abusivo contra um jogador do Liaoning, ao qual se seguiu uma troca de impropérios verbais com a mulher de Becirovic, que também assistia ao jogo.

O treinador esloveno enfrenta, no mínimo, um jogo de suspensão, castigo que pode subir ou não mediante as investigações à ocorrência.