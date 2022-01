O ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor da Volta a França em 2019, já foi operado e está a recuperar nos cuidados intensivos, na sequência dos vários traumatismos sofridos num acidente, enquanto treinava, na segunda-feira.

No terceiro comunicado emitido sobre o ciclista, em menos de 24 horas, a Clínica Universidade de La Sabana, em Chía, na Colômbia, referiu que a «intervenção realizada a Egan Bernal culminou em êxito» e que o atleta sul-americano recupera agora nos cuidados intensivos, esperando-se uma evolução nas próximas 72 horas.

«Esperamos a sua evolução progressiva nas próximas 72 horas, na Unidade de Cuidados Intensivos, e que responda ao tratamento que foi criado», refere a unidade de saúde, em nota oficial através da rede social Twitter.

O hospital refere ainda que foi efetuada uma cirurgia à coluna, «mantendo a integridade neurológica e preservando a funcionalidade dos segmentos afetados» no corpo de Bernal.

O ciclista de 25 anos foi operado nas últimas horas, na sequência do acidente em que colidiu com um autocarro enquanto treinava. Na noite de segunda-feira, em comunicado, a clínica detalhou que o também vencedor da Volta a Itália de 2021 sofrera «um traumatismo cervical e torácico, um traumatismo fechado no tórax, um traumatismo no músculo esquelético» e fraturas nos membros inferiores.

De acordo com a polícia local, citada pela agência EFE, o ciclista chocou na segunda-feira contra o autocarro quando este parou «bruscamente» para deixar sair um passageiro. Ainda segundo as autoridades, Bernal, «que circulava no mesmo sentido e na mesma via, não viu a manobra feita pelo veículo, chocando com a traseira do mesmo».