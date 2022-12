A edição de 2024 da Volta a França não terminará em Paris pela primeira vez em mais de 100 anos.

Desde a criação do Tour, só as duas primeiras edições, e 1903 e 1904, não tinha terminado na capital francesa e a troca de Paris por Nice explica-se com a realização dos Jogos Olímpicos, que arrancam a 26 de julho, apenas cinco dias depois do final da «Grande Boucle».

A meta instalada nos Campos Elísios desde 1975 será substituída por um contrarrelógio, que poderá ser decisivo como em 1989 - o último ano em que o final do Tour teve um crono - quando o francês Laurent Fignon perdeu a camisola amarela para o norte-americano Greg Lemond por apenas oito segundos, a distância mais curta de sempre.

Os organizadores do Tour preveem regressar em 2025 aos Campos Elísios para festejar o cinquentenário da primeira chegada àquele local.