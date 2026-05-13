A edição 2026 da Volta a Itália tem um português na liderança da geral. Afonso Eulálio, da Bahrain Victorius, assumiu o comando do Giro após uma tirada confusa e um tanto ou quanto caótica. E a luta pela vitória na etapa, que coroou o espanhol Igor Arrieta [UAE Emirates], espelhou tudo isso.

Eulálio começou por integrar uma fuga a 140 quilómetros da meta, que acabaria por ser decisiva para a definição do vencedor de uma etapa marcada pela chuva e por algumas quedas, que levaram às desistências de Milan Menten e Joshua Giddings, ambos da Lotto Intermarché.

O português passou o resto do dia [bem] longe do pelotão e só Arrieta conseguiu acompanhar o seu ritmo. Nos últimos 13 quilómetros, o espanhol caiu e enganou-se no percurso [à entrada dos derradeiros dois quilómetros], mas mesmo assim conseguiu apanhar Afonso Eulálio a poucos metros da linha de meta, tendo sprintado para a vitória.

O ciclista português também não evitou uma queda, a 6,5 quilómetros do fim da etapa, mas conseguiu terminá-la com o mesmo tempo de Igor Arrieta [5:07.51 horas].

O até aqui camisola rosa, Giulio Ciccone [Lidl-Trek], chegou mais de oito minutos depois, permitindo a Eulálio, que tinha entrado para a quinta etapa a 1:11 minutos do líder, subir ao topo da geral.

O português tem 2:51 minutos de avanço para Arrieta e 3:34 minutos para o terceiro classificado, Christian Scaroni [XSD Astana Team]. Jonas Vingegaard [Team Visma - Lease a Bike], para muitos o principal favorito a vencer a edição 2026 do Giro, segue na 15.ª posição, a 6:22 minutos de distância.

Afonso Eulálio tornou-se no terceiro português a assumir a liderança da geral na Volta a Itália. Antes dele, também Acácio da Silva, na década de 1980, e João Almeida, em 2020, tinham comandado a prova.

[Atualizado às 17h06]