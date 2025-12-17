O ciclista português António Carvalho, de 36 anos, foi suspenso por quatro anos pela União Ciclista Internacional (UCI). Em causa estão «anomalias» no passaporte biológico.

A federação internacional informou que o ciclista, que representou o Feirense nas últimas três épocas, fica, assim, suspenso desde 4 de novembro, data em que foi suspenso provisoriamente, até dia 3 de novembro de 2029.

A organização confirmou também que os resultados de António foram «apagados» nos períodos de 31 de julho a 21 de agosto (2018), 12 de fevereiro a 6 de março (2023) e 4 de junho a 23 de julho (2024). Épocas em que se identificaram as anomalias.

«O caso foi resolvido com a aceitação das consequências» por parte do terceiro classificado das edições de 2022 e 2023 da Volta a Portugal, informou a UCI.

O passaporte biológico trata-se de um «mecanismo» que monitora os parâmetros biológicos, através de amostras de sangue e de urina. Um processo que, de forma indireta, pode revelar os efeitos da utilização de substâncias ou métodos proibidos.