Remco Evenepoel é o novo líder da edição 50 da Volta ao Algarve. O corredor belga venceu o contrarrelógio da quarta etapa da prova e estreou-se a ganhar com a camisola de campeão mundial da categoria.

Evenepoel foi o penúltimo a sair para a estrada em Albufeira e cumpriu os 22 quilómetros da tirada em 27.09 minutos, com uma velocidade média de 48, 619 km/h.

Magnus Sheffield ficou no segundo lugar, a 16 segundos do belga, enquanto Stefan Kung terminou no terceiro posto, a 29 segundos do vencedor.

Remco Evenepoel é assim o novo camisola amarela da Volta ao Algarve em bicicleta. O corredor da Soudal - Quick Step tem 47 segundos de vantagem sobre Daniel Martínez, que era o líder da prova, e 1 minuto e 12 segundos sobre Jan Tratnik, que é terceiro classificado na geral.

Este domingo decorre a quinta e última etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, que vai ligar Faro a Malhão, numa distância de 165,8 quilómetros.