A equipa de ciclismo portuguesa Feirense-Beeceler vai cumprir uma suspensão de 22 dias após ter registado três casos de anomalias no passaporte biológico no período de 12 meses, anunciou a Agência Internacional de Testes (ITA).

«A Comissão de Disciplina da União Ciclista Internacional [UCI] decidiu suspender a equipa continental portuguesa Feirense-Beeceler por um período de 22 dias, que se inicia em 22 de março de 2026 e que é efetivo até 12 de abril», lê-se num comunicado publicado no site da ITA, com data de segunda-feira.

Na base desta sanção está o facto de três ciclistas que passaram pela equipa de Santa Maria da Feira terem sido acusados por violações das normas antidopagem «com base nas anomalias detetadas nos seus respetivos passaportes biológicos».

Segundo a ITA, na origem da suspensão da Feirense-Beeceler estão os casos de Venceslau Fernandes, António Carvalho e Barry Miller.

Ao contrário do norte-americano, que representou esta formação em 2023 e cujo processo ainda está em curso, Venceslau Fernandes e António Carvalho já se encontram a cumprir castigos, com a suspensão de seis anos do primeiro a vigorar entre 28 de novembro de 2025 e 06 de novembro de 2030.

As anomalias no passaporte do vencedor da Volta a Portugal do Futuro de 2018, que foi notificado pela ADoP em 07 de novembro de 2024, remontam a julho de 2022, quando este representava a equipa de Santa Maria da Feira.

«Por último, em 04 de novembro de 2025, o ciclista português António Carvalho foi notificado pela UCI de uma violação nas regras antidopagem, devido a anomalias inexplicáveis no seu passaporte biológico também em fevereiro de 2023», recorda a ITA.

Duas vezes terceiro classificado na Volta a Portugal (2022 e 2023), Carvalho está a cumprir uma suspensão de quatro anos até 03 de novembro de 2029. Foram igualmente detetadas anomalias no seu passaporte biológico em 2018, quando alinhava na W52-FC Porto, e 2024, ano em que também representava os feirenses.

A UCI delegou no início de fevereiro a prossecução dos processos de violação de normas antidopagem e de falhas de localização no ciclismo na Agência Internacional de Testes, que, no comunicado, recorda que a equipa portuguesa pode recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Assim, a Feirense-Beeceler vai falhar o Troféu Internacional da Arrábida (22 de março), a 43.ª Volta ao Alentejo (25 a 29 de março), o Troféu Região de Coimbra - Aldeias de Xisto (11 de abril) e a Clássica de Viana do Castelo (12 de abril).