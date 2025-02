Geraint Thomas anunciou que vai terminar a carreira este ano.

«Penso que é tempo de o tornar oficial. Sim, este vai ser o meu último ano no pelotão. Não foi um mau caminho. Nunca nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que seria profissional durante 19 anos. Vai haver muito tempo para refletir, mas, antes disso, tenho algumas grandes corridas para preparar», escreveu o ciclista britânico na rede social X.

Aos 38 anos, Thomas recordou momentos marcantes, como as vitórias nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres na perseguição por equipas (ciclismo de pista) e a conquista do Tour em 2018, que descreveu como ter sido uma «mudança de vida». O galês, que somou 25 triunfos na carreira, também foi peça-chave no domínio de Chris Froome no Tour entre 2013 e 2017 e acumulou pódios noutras grandes voltas, incluindo um segundo lugar no Giro de Itália em 2023.