Modalidades
Há 27 min
Ciclismo: inglês Thomas Pidcock conquista Milão-Turim
Arrancada no último quilómetro foi decisiva
O ciclista britânico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) conquistou isolado a Milão-Turim, a clássica mais antiga do calendário internacional, depois de atacar já dentro do derradeiro quilómetro.
O bicampeão olímpico de 'cross country' contra-atracou após uma aceleração de Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e não mais foi alcançado pelos perseguidores, cumprindo os 174 quilómetros entre Rho e o alto de Superga em 03:48.45 horas.
Quatro segundos depois chegou o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), com 'Rogla' a ser terceiro, a cinco segundos de Pidcock, que somou hoje a 12.ª vitória da carreira na estrada e a segunda da temporada.
A Milão-Turim é a clássica mais antiga do mundo, tendo sido realizada pela primeira vez em 1876.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS