O ciclista Jasper Philipsen venceu a 95.ª edição da Volta à Bélgica, após impor-se na quinta e última etapa.

O sprinter belga da Alpecin-Premier Tech começou o dia a apenas dois segundos do líder Álex Aranburu (Cofidis). O ciclista espanhol resistiu no Quilómetro de Ouro (segundos de bónus), mas o belga deu o máximo na chegada à meta, em Hoeilaart, venceu a etapa em 04:04,17 e resgatou o tempo que precisava para conquistar a classificação geral.

Philipsen confirmou o triunfo ao ser o mais rápido no sprint final e cruzou a meta à frente de Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) e Max Kanter (XDS Astana), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O português Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) terminou a prova no 51.º lugar da geral.