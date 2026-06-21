Modalidades
Há 31 min
Ciclismo: Jasper Philipsen vence a Volta à Bélgica
Português Rui Oliveira ficou na 51.ª posição na classificação geral
JR
Português Rui Oliveira ficou na 51.ª posição na classificação geral
JR
O ciclista Jasper Philipsen venceu a 95.ª edição da Volta à Bélgica, após impor-se na quinta e última etapa.
O sprinter belga da Alpecin-Premier Tech começou o dia a apenas dois segundos do líder Álex Aranburu (Cofidis). O ciclista espanhol resistiu no Quilómetro de Ouro (segundos de bónus), mas o belga deu o máximo na chegada à meta, em Hoeilaart, venceu a etapa em 04:04,17 e resgatou o tempo que precisava para conquistar a classificação geral.
Philipsen confirmou o triunfo ao ser o mais rápido no sprint final e cruzou a meta à frente de Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) e Max Kanter (XDS Astana), segundo e terceiro classificados, respetivamente.
O português Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) terminou a prova no 51.º lugar da geral.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS