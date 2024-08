João Almeida está fora da Volta a Espanha em bicicleta. O ciclista português contraiu Covid-19 e não estava apto para comparecer à partida para a nona etapa da ‘Vuelta’, este domingo.

O anúncio foi feito pela equipa Emirates, nas suas redes sociais, esta manhã, depois de, na véspera, João Almeida ter perdido quase cinco minutos, por já estar a correr muito debilitado, o que o fez cair do pódio para o vigésimo sexto lugar na classificação geral.

«Infelizmente, o João Almeida não vai começar hoje a etapa 9 de LaVuelta», anunciou a Emirates.

No mesmo comunicado, o médico da equipa, Adrian Rotunno, afirma que «o João disse sentir-se mal durante a etapa». Depois ser examinado e de fazer um teste PCR, confirmou-se uma infeção por Covid 19, pelo que «foi tomada a decisão de o retirar da corrida no melhor interesse da sua segurança, da equipa e do pelotão. Ele vai agora regressar a casa para recuperar», acrescenta a Emirates.

O próprio João Almeida comentou o abandono da prova dizendo que «não era desta forma que tinha idealizado terminar a LaVuelta».

«Infelizmente, contratempos e percalços fazem parte do percurso e temos de os saber enfrentar e ultrapassar», acrescentou o corredor português nas suas redes sociais.

«Pela minha saúde e dos meus companheiros de equipa/pelotão, só me resta recuperar desta infeção viral e focar nos próximos objetivos. Obrigado à UAE Emirates por sempre cuidar de mim da melhor forma, e a todos vós pelo grande apoio! Certamente voltarei mais forte. Bota Lume», concluiu.