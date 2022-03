O ciclista português João Almeida (UAE Team Emirates) ascendeu esta sexta-feira à liderança da Volta à Catalunha em bicicleta, ao final da quinta e antepenúltima etapa, entre La Pobla de Segur e Vilanova i la Geltrú, na distância de 206,3 quilómetros, ganha por Ethan Vernon (Quick-Step, 05h21m17s).

João Almeida, que partia para a etapa com o mesmo tempo do líder da geral, o colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), conseguiu bonificar um segundo no segundo e último sprint intermédio, a 12,7 quilómetros da meta, com a ajuda de Rui Costa, compatriota e colega de equipa, que ficou em segundo no mesmo sprint.

Depois do último sprint intermédio, os quilómetros finais ainda tiveram uma investida de Rui Costa, que ganhou alguns metros a nove quilómetros do final, mas foi de imediato apanhado, assim como Richard Carapaz (Ineos), que também atacou a seis quilómetros da meta.

A etapa teve ainda um final azarado e infeliz para Ilan Van Wilder (Quick Step), com uma queda a pouco mais de um quilómetro do fim.

Outro português, Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), entrou no sprint final pela etapa e acabou no oitavo lugar, com o mesmo tempo de Vernon.

Na geral, João Almeida - que vencera a quarta etapa na quinta-feira - lidera (22h26m09s), com um segundo de vantagem sobre Nairo Quintana e sete segundos de vantagem para outro colombiano, Sergio Higuita, da BORA-hansgrohe.

A sexta e penúltima etapa disputa-se no sábado, com os 168,5 quilómetros com início e fim em Costa Daurada (Salou-Cambrils).

