João Almeida terminou a Volta à Comunidade Valenciana no segundo lugar.

O ciclista da UAE Emirates repetiu assim a classificação de 2025, ficando desta vez 31 segundo atrás do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).

A última etapa, que ligou Bétera a Valência, foi ganha pelo espanhol Raúl García Pierna (Movistar) e não trouxe alterações substanciais na luta pela geral.

João Almeida vai prosseguir a temporada na Volta ao Algarve, que se realiza de 18 a 22 de fevereiro.