João Almeida manteve o quinto lugar na geral após a sétima etapa do Paris-Nice.

Numa tirada relativamente curta (109 quilómetros), mas que terminou debaixo de um forte nevão e uma contagem de montanha de primeira categoria, o português da UAE Emirates cruzou a meta no 15.º lugar e integrado no grupo dos favoritos à vitória final.

Michael Storer, australiano da Tudor, venceu a etapa, concluindo com sucesso uma fuga do dia que contou com cinco homens. Além disso, escalou nove posições até ao 4.º lugar na geral: ultrapassou João Almeida, que ainda assim manteve a posição devido ao abandono do dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), que era terceiro e foi transportado para o hospital após uma violenta queda que o levou a embater contra um separador central.

O Paris-Nice chega ao fim neste domingo e Jorgenson está muito perto de revalidar o título conquistado em 2024.