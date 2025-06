Bota lume! João Almeida “voou” no contrarrelógio que fechou a Volta à Suíça, que venceu com o tempo de 27:33.78 minutos, e recuperou os 33 segundos de atraso que tinha para o líder da geral, Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), que deixou a 1:07 minutos de distância na classificação final. Depois do segundo lugar na edição anterior, o português sobe um patamar em 2025 e conquista a prova.

Foi um final de corrida perfeito para o português da UAE Emirates, que conseguiu recuperar de um início desastroso (esteve a 3:22 minutos da liderança da geral) com uma ponta final incrível.

João Almeida venceu um total de três etapas na Suíça, entre elas as duas últimas, registo que lhe permitiu conquistar a corrida, tornando-se no segundo português a fazê-lo, depois do “tri” de Rui Costa, entre os anos de 2012 e 2014.

O percurso triunfante de João Almeida na prova permitiu-lhe ainda vencer a classificação por pontos, com um total de 58. Atrás de si ficaram Oscar Onley (Team Picnic PostNL), com 44, e Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), com 28.

Depois da Romandia e do País Basco, João Almeida volta a subir ao lugar mais alto do pódio de uma corrida, este ano. Em 2021, já havia conquistado a Volta à Polónia.

É o terceiro a vencer três das provas mais importantes num ano

João Almeida faz ainda mais história ao juntar-se, aos 26 anos, a Bradley Wiggins e Sean Kelly como um dos únicos três ciclistas a vencer três das sete mais importantes provas por etapas de uma semana do World Tour num só ano.