João Almeida venceu a 4.ª etapa da Volta à Catalunha.

O ciclista português da UAE Team Emirates superou a concorrência na chegada de montanha. Depois de anular mais do que um ataque, Almeida discutiu os últimos metros com Nairo Quintana e Sergio Higuita, batendo a dupla colombiana ao sprint.

Com este resultado, João Almeida salta do nono para o segundo lugar da classificação geral da Volta à Catalunha em igualdade com o novo líder Nairo Quintana, que destronou o australiano Ben O'Connor.

A incrível chegada de João Almeida:

A classificação geral: