Jorge Gálvez venceu a 46.ª edição do Grande Prémio de Abimota em ciclismo e alcançou o primeiro título enquanto profissional.

O ciclista espanhol da Aviludo-Louletano-Loulé conquistou a prova depois de terminar no grupo da frente na terceira e última etapa, vencida pelo ciclista neerlandês Enzo Leijnse.

Jorge Gálvez acabou a tirada no terceiro lugar, a apenas um segundo de Enzo Leijnse. Graças a esta posição e às bonificações, o espanhol de 26 anos garantiu o primeiro lugar na classificação geral.

«Sabíamos que era complicado, porque tinha alguns segundos de atraso em relação aos três da frente da geral e porque tínhamos três baixas devido a queda desde o primeiro dia, mas, no final, saiu tudo perfeito», afirmou Gálvez, no final.

Com este título, Jorge Gálvez destronou Fábio Costa, vencedor da edição passada, que acabou na terceira posição da classificação geral em 2026.