De saída da UAE Emirates, Juan Ayuso foi confirmado como reforço da Lidl-Trek, num acordo válido até 2030.

O jovem ciclista espanhol, de 23 anos, que venceu duas etapas na última edição da Vuelta, muda-se para a equipa norte-americana no final deste ano.

«Mal posso esperar por poder vestir a camisola da Lidl-Trek. É o início de um novo capítulo na minha carreira, num local em que posso continuar a evoluir, junto de ciclistas e de um staff que partilham esses objetivos», reagiu Ayuso, após a oficialização do acordo.

De recordar que o espanhol soube que iria deixar a UAE Emirates, com quem tinha contrato até 2028, durante a edição deste ano da Volta a Espanha.

A decisão foi justificada pelas «diferenças na visão dos planos de desenvolvimento e com o alinhamento com a filosofia desportiva da equipa», de acordo com os responsáveis da equipa.

