O ciclista espanhol Juan Ayuso vai deixar a UAE Emirates no final deste ano «em busca de paz de espírito», tal como partilhou nas redes sociais. A saída, oficializada durante a Volta a Espanha, confirma as dificuldades de gestão da equipa dos Emirados Árabes Unidos, que tem o português João Almeida como figura maior na Vuelta.

Em comunicado, a equipa justifica a decisão de antecipar o fim do contrato com Ayuso, que terminava apenas em 2028, com «diferenças na visão dos planos de desenvolvimento e com o alinhamento com a filosofia desportiva da equipa».

No mesmo documento, o ciclista agradeceu «a oportunidade de crescer e competir juntou aos melhores», acrescentando que chegou o momento de «seguir um caminho diferente, com o mesmo entusiasmo».

📝:UAE Team Emirates – XRG: agreement to part ways with Juan Ayuso

UAE Team Emirates – XRG and Spanish rider Juan Ayuso have mutually agreed to an early termination of his contract, which was originally set to run until 2028. Ayuso will now remain on the roster until the end of… pic.twitter.com/hs6d2DQDmy — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 1, 2025

O tom conciliador de Ayuso alterou-se no momento em que comunicou a saída nas redes sociais, onde deixou algumas “bicadas” à sua (ainda) equipa: «Pessoalmente, sinto que chegou o momento de encontrar um ambiente que se alinhe melhor com a minha forma de ser e os meus valores, um lugar em que possa evoluir com confiança e paz de espírito».

Em Espanha, dão como garantido que o futuro de Juan Ayuso passará pela Lidl-Trek.

Natural de Barcelona, Ayuso é, aos 22 anos, uma das principais esperanças do ciclismo espanhol. Em 2022, foi terceiro na Vuelta e, este ano, já conquistou uma etapa na prova, mas na geral segue a mais de meia hora de distância do líder, o norueguês Torstein Traeen (Bahrain Victorius).

Eleito pela UAE Emirates como um dos chefes de fila para a atual edição da Volta a Espanha, a par de João Almeida, o espanhol tem sido criticado pela falta de empenho no apoio ao português, que segue na terceira posição da geral, a 1.15 minutos de Traeen.