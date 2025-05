O atual camisola rosa da 108.ª Volta a Itália, Mads Pedersen, assinou contrato vitalício com a Lidl-Trek, anunciou a equipa norte-americana, esta quarta-feira.

Pedersen, de 29 anos, chegou ao WorldTour em 2017 e desde então representou apenas a formação norte-americana.

«Tomar a decisão de continuar na Lidl-Trek até ao final da minha carreira foi realmente bastante fácil para mim. Desde que cheguei à equipa, em 2017, sempre me senti bem acolhido e apoiado por todos aqui. Isto é algo de que, obviamente, me sinto orgulhoso: fazer história com a Trek. Esta equipa tornou-se como uma segunda família para mim», confessou o ciclista, citado no comunicado da equipa.

Com este feito, o dinamarquês segue os passos do belga Wout van Aert, que também assinou um contrato vitalício com a Visma-Lease a Bike, um fenómeno raro na modalidade.

«Após refletir sobre o seu futuro, Pedersen decidiu que não se consegue imaginar a correr por mais ninguém, tornando oficial que ficará com a Lidl-Trek até ao final da sua carreira profissional», afirmou em comunicado a equipa norte-americana.

Campeão mundial de fundo em 2019, Mads Pedersen está a viver uma das melhores épocas da sua carreira: foi segundo na Volta a Flandres, terceiro na Paris-Roubaix e é atualmente líder da Volta a Itália, com sete segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).