O mundo do ciclismo está de luto. Faleceu esta quarta-feira, aos 90 anos, o antigo ciclista Rik Van Looy, o primeiro a vencer os cinco «monumentos» da modalidade.

O belga foi o primeiro a vencer as clássicas Milão-Sanremo, Volta a Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Volta à Lombardia. Feito este que foi apenas repetido por Roger De Vlaeminck e Eddy Merckx.

O antigo ciclista conquistou ainda duas vezes o campeonato do mundo em 1960 e 1961 e foi terceiro duas vezes na Volta a Espanha, conseguindo um total de 371 vitórias como profissional.

Rik Van Looy faleceu aos 90 anos, apenas dois dias antes de celebrar o seu aniversário, vítima de doença prolongada.

Cycling legend Rik van Looy, known as "The Emperor of the Classics" has passed away aged 90.



