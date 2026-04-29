Ciclismo: Pogacar assume comando na Volta à Romandia
Português Ivo Oliveira desceu ao 84.º lugar da geral, depois de ter sido terceiro no prólogo
O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) assumiu, esta quarta-feira, a liderança da Volta à Romandia, depois de ter vencido uma primeira etapa decidida ao sprint.
Apesar de ter tentado um ataque a 39 quilómetros do final, Pogacar não conseguiu deixar os concorrentes à distância. Porém, na chegada a Martigny, cidade suíça onde a tirada tinha começado 171,2 quilómetros antes, o campeão mundial foi claramente mais forte num sprint a quatro e venceu em 3:56.55 horas.
O alemão Florian Lipowtiz (Red Bull-BORA-hansgrohe) foi segundo, com o mesmo tempo, tal como o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorius), terceiro, e o norueguês Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a bike), quarto.
A 39 quilómetros da meta, na subida para uma contagem de montanha de primeira categoria, Pogacar atacou, com Lenny Martinez a ser o único que conseguiu manter-se na roda do campeão do mundo.
Contudo, ao contrário do que vem sendo habitual nos seus ataques, Pogacar não conseguiu fazer a diferença e deixar todos os adversários para trás, com Florian Lipowitz e o equatoriano Jefferson Cepeda (Movistar) a juntarem-se ainda na subida, embora o equatoriano não tenha conseguido manter-se no grupo da frente.
Já na parte plana final da tirada, Jorgen Nordhagen juntou-se ao grupo da frente, com o quarteto a levar a discussão para a linha de meta, onde Pogacar, mesmo tendo feito grande parte do trabalho, não teve adversário à altura, somando a quinta vitória em sete dias de competição esta temporada.
Num dia em que o britânico Oscar Onley (INEOS) desistiu devido a doença, outros dos candidatos, como o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) ou o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), acabaram por limitar as perdas, ao terminarem a 21 segundos de Pogi.
Na geral, Pogacar tem sete segundos de avanço sobre Lipowitz e 16 sobre Martinez, com o português Ivo Oliveira (UAE Emirates), que tinha sido terceiro na véspera, no prólogo de abertura, a cair para 84.º, a 17.16 minutos do topo, depois de ter ajudado, na frente do pelotão, a que a fuga fosse anulada.
Na quinta-feira, corre-se a segunda etapa, entre Rue e Vucherens, num percurso de 173,1 quilómetros com três contagens de montanha de terceira categoria, a última a cerca de três quilómetros da meta.