A Podium Events interpôs uma providência cautelar contra a decisão da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) de cessar o contrato de concessão da Volta a Portugal.

Num longo comunicado, em que garante que «continuará a defender a legalidade, a transparência e o património desportivo nacional, que tanto ajudou a construir, ao longo de 25 anos de trabalho dedicado», a empresa refere que, «ainda que a contragosto», teve de adotar medidas jurídicas.

Entre elas está a «interposição de providência cautelar, destinada a suspender quaisquer atos ilícitos e assegurar a continuidade do contrato» que ligava as duas entidades até 2026, mas que foi cessado, unilateralmente, pela FPC, por alegado incumprimento da Podium Events.

A empresa, que organizava igualmente a Volta ao Alentejo e a Volta a Portugal do Futuro, considera ainda que lhe são devidas verbas de 2020 e 2021, anos afetados pela pandemia de covid-19, garantindo que, «apesar das solicitações formais apresentadas pela Podium, desde 2020, em reunião e por escrito, o acerto de contas, até hoje, nunca foi realizado».

Por isso, a empresa avançou também com uma «ação judicial, visando o cumprimento integral do contrato e a cobrança das verbas devidas, relativas aos exercícios de 2020 e 2021».

“A Podium mantém a esperança de que será possível organizar a Volta em 2026 e, espera-se, por muitas mais edições, ao abrigo de um contrato de exploração justo e equilibrado, que alinhe os interesses do ciclismo, da Federação e da Podium, conforme o modelo apresentado, em diversas ocasiões», lê-se no documento.

Entretanto, a FPC anunciou a celebração de uma nova parceria estratégica com a empresa internacional Emesports, de Ezequiel Mosquera, para a organização da 52.ª Volta ao Algarve, da 87.ª Volta a Portugal e também da 43.ª Volta ao Alentejo.