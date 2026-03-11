Ciclismo: queda na quarta etapa obriga Juan Ayuso a desistir do Paris-Nice
Jonas Vingegaard venceu a tirada e subiu à liderança da Clássica francesa
Jonas Vingegaard venceu a tirada e subiu à liderança da Clássica francesa
O ciclista espanhol Juan Ayuso, da Lidl-Trek, desistiu, esta quarta-feira, da Clássica Paris-Nice, depois de ter sofrido uma queda quando liderava a quarta etapa, e a geral, da prova francesa.
O atleta espanhol, de 23 anos, que se estreou pela Lidl-Trek com uma vitória na Volta do Algarve, disputava a primeira prova do World Tour pela equipa germânica, mas, a 47 quilómetros da meta, sofreu uma queda aparatosa que o afetou a si e vários outros ciclistas da frente da corrida.
Juan Ayuso ainda tentou regressar à prova, mas acabou mesmo por abandonar.
A quarta etapa da corrida, marcada pela chuva e pelo vento forte, foi conquistada por Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), com Daniel Poveda e Tim van Dijke, ambos da Red Bull-Bora-Hansgrohe, a completarem o pódio. O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou na 38.ª posição, a mais de 16 minutos de distância do vencedor.
Na geral, Vingegaard aproveitou a desistência de Ayuso para assumir o comando, com 52 segundos de vantagem para o segundo classificado, o colombiano Daniel Poveda. Já Ivo Oliveira segue no 44.º lugar, a 21.44 minutos do líder.
A quinta etapa do Paris-Nice corre-se na quinta-feira e liga Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux, numa distância de 206,3 quilómetros.