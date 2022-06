O ciclista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) sagrou-se campeão de contrarrelógio, no primeiro dia dos Nacionais de ciclismo de estrada, que decorrem em Mogadouro, Bragança, batendo Ivo Oliveira e João Almeida, dupla da UAE Emirates.

Rafael Reis, que já tinha terminado por três vezes no pódio (duas vezes em segundo e uma em terceiro), consegue chegar pela primeira vez ao triunfo na elite masculina da especialidade, depois de completar os 33,6 quilómetros da prova com o tempo de 40.23 minutos.

Já na vertente feminina, venceu Daniela Campos (Bizkaia Durango), que revalidou o título conseguido no ano passado.

Daniela Campos foi a mais rápida nos 21,5 quilómetros do contrarrelógio, terminando com o tempo de 32.35 minutos, conseguindo repetir a conquista do título que tinha alcançado pela primeira vez em 2021. No segundo lugar terminou Beatriz Pereira (Bizkaia-Durango), que fez mais sete segundos que a vencedora, enquanto o terceiro lugar ficou para Ana Caramelo (Kiwi Atlantico Louriña), a 12 segundos..