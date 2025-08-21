Depois de ter fechado o pódio no primeiro dia do Tour do Benelux, Rui Oliveira (UAE Emirates) desceu à quarta posição da geral no final da segunda etapa, que foi ganha ao sprint pelo neerlandês Olav Kooij (Visma-Lease a bike), o novo líder da prova.

No final dos 172,7 quilómetros entre as cidades belgas de Blankenberge e Ardooie, Kooij impôs-se em 3:35.07 horas, o mesmo tempo do checo Pavel Bittner (Picnic PostNL) e do belga Milan Fretin (Cofidis), que completaram o pódio da tirada.

Na geral, Kooij lidera com o mesmo tempo dos belgas Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), tendo este último ultrapassado Rui Oliveira. O português segue a dois segundos dos líderes.

O campeão olímpico de madison, ao lado de Iuri Leitão, ainda tentou bonificar nos sprints intermédios, mas acabou por cair para a quarta posição.

Na sexta-feira, corre-se a terceira etapa do Tour do Benelux, entre Aalter e Geraardsbergen, num percurso de 181,8 quilómetros, com várias contagens de montanha na parte final.