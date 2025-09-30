A equipa portuguesa AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense foi suspensa por 20 dias pela União Ciclista Internacional [UCI] na sequência das suspensões provisórias de Delio Fernández e Venceslau Fernandes, devido a anomalias no passaporte biológico.

Em comunicado, a federação internacional indica que a formação algarvia estará suspensa entre 23 de outubro e 11 de novembro deste ano.

«O regulamento antidopagem da UCI determina a suspensão de uma equipa quando dois dos seus ciclistas no ativo foram notificados de uma violação antidoping resultante de anomalias no passaporte no mesmo período de 12 meses», lê-se na nota.

UCI statement concerning the UCI Continental Team APHotels & Resorts - Tavira - SC Farense https://t.co/w79I2DLlIR pic.twitter.com/H2r5D84x0X — UCI_media (@UCI_media) September 30, 2025

A UCI recorda que Venceslau Fernandes foi notificado em 7 de novembro de 2024 pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) «devido a anomalias injustificadas no seu passaporte biológico em 2023».

Já o espanhol Delio Fernández, que acabou a carreira abruptamente já no decorrer desta temporada, foi suspenso preventivamente pela UCI em 22 de julho, também devido a irregularidades no passaporte biológico.

«Uma vez que os processos ainda estão a decorrer na UCI e na ADoP, a UCI não fará mais comentários sobre o assunto», conclui o comunicado.

O período de suspensão da AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense vigora numa altura em que o calendário nacional de estrada está parado, depois de ter terminado no Grande Prémio Anicolor.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?