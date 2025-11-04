O ciclista português António Carvalho, duas vezes terceiro classificado na Volta a Portugal (2022 e 2023), foi suspenso provisoriamente pela União Ciclista Internacional (UCI) devido a anomalias no passaporte biológico.

Na sua carreira, o ainda ciclista do Feirense-Beeceler representou a LA Alumínios-Antarte (2013-2014), antes de mudar-se para W52-Quinta da Lixa, depois denominada W52-FC Porto, onde esteve até 2019. Passou, depois, pela estrutura da Efapel, antes de transferir-se para a equipa de Santa Maria da Feira.

António Carvalho, de 36 anos, conquistou duas edições do Grande Prémio Jornal de Notícias (2015 e 2018) e venceu por duas vezes no alto da Senhora da Graça (2019 e 2022), somando ainda outro triunfo em etapas na prova rainha do calendário nacional, em 2020, e sagrando-se “rei da montanha” em 2014.

Em comunicado, a UCI detalha que a suspensão provisória do corredor natural de São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira, se fica a dever a «anomalias inexplicáveis» no seu passaporte biológico em 2018, 2023 e 2024.

«A UCI não fará mais comentários enquanto o processo estiver a decorrer», lê-se em comunicado do organismo.