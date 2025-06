A quinta edição da Volta a Portugal feminina em bicicleta foi apresentada esta quinta-feira, no Porto, tendo como grande novidade a ausência de um contrarrelógio.

A competição, que vai realizar-se entre 2 e 6 de julho, terá 519,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas.

Uma das 140 ciclistas em ação vai suceder à francesa India Grangier, vencedora em 2024. A edição de 2025 vai ter 20 equipas, de oito países, sendo um recorde para a prova portuguesa.

«Estamos perante a edição mais ambiciosa e representativa de sempre da Volta a Portugal feminina. É uma prova que reflete não só a evolução do ciclismo feminino no nosso país, mas também o empenho da Federação em promover igualdade, competitividade e excelência desportiva», afirmou Cândido Barbosa, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, citado pela Lusa.

As duas primeiras etapas têm perfis propícios a chegadas ao sprint. A terceira etapa, a mais longa, é em teoria a mais difícil, com os últimos seis quilómetros a subir. A quarta etapa tem um final com ligeira subida, tal como a quinta e última tirada.