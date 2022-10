A W52-FC Porto renunciou à intenção de inscrever-se como equipa continental para a próxima temporada, numa carta endereçada ao presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira.

«Adriano Teixeira de Sousa, na qualidade de Presidente da Direção da Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo (Quintanilha) na sequência das pendências de processos que correm trâmites nas entidades competentes, cujo tempo de decisão não é possível determinar e precavendo o melhor benefício do próprio ciclismo, vem por este meio solicitar a Vossa Excelência que não seja prosseguida a intenção de constituir a equipa profissional continental W52–FC PORTO 2023», lê-se na carta enviada, acedida pela agência Lusa.

Em nota oficial, a equipa informou também que comunicou à FPC, esta segunda-feira, «a desistência da sua candidatura a equipa continental em 2023». «A Calvário Várzea Clube de Ciclismo agradece a sensibilidade e a compreensão de todos os seus parceiros, nomeadamente a W52 e o Futebol Clube do Porto, que acolheram favoravelmente esta decisão e, também, a sugestão de continuarem a apoiar o ciclismo em 2023 através de novos projetos e de uma estrutura totalmente renovada que contribua para o desenvolvimento do ciclismo, a defesa dos valores do desporto e assuma um compromisso de responsabilidade social», acrescenta a nota, assinada por Adriano Sousa.

A 4 de outubro, sete ciclistas da W52-FC Porto foram suspensos pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e, no dia seguinte, a FPC revelou ter adiado a decisão quanto à candidatura daquela estrutura ao estatuto de equipa continental em 2023, depois de ter solicitado «novos dados» à União Ciclista Internacional (UCI).

Amaro Antunes, tricampeão da Volta (2017, 2020 e 2021), é o único dos ciclistas ligados à W52-FC Porto durante a temporada de 2022 que não foi suspenso. Tinha mesmo um acordo assinado para representar a equipa no próximo ano.