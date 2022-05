O ciclista britânico Simon Yates (Team Bikeexchange – Jayco) venceu, este sábado, o contrarrelógio da segunda etapa do Giro, a Volta a Itália, ao completar os 9,2 quilómetros em 11 minutos e 50 segundos, em Budapeste, na Hungria.

Yates ficou à frente do neerlandês Mathieu Van Der Poel (Alpecin – Fenix) que gastou mais três segundos do que o britânico e acabou em segundo. A fechar o pódio do “crono” ficou o também neerlandês Tom Dumoulin (Jumbo – Visma), a cinco segundos.

O português João Almeida (UAE – Team Emirates) ficou no 11.º lugar da etapa, a 18 segundos de Yates, fazendo o mesmo tempo do nono e décimo colocados, respetivamente o suíço Mauro Schmid (Quick-Step) e o neerlandês Thymen Arensman (Team DSM).

Na geral, Almeida sobe três posições e é agora 11.º, a 29 segundos de Van Der Poel, que manteve a liderança, tendo 11 segundos de vantagem para Yates e 16 para Dumoulin.

Quanto aos outros portugueses, colegas de João Almeida, Rui Costa é agora 100.º na geral a três minutos e quatro segundos. Rui Oliveira é 153.º, a seis minutos e 23 segundos.