Ciclista brasileiro suspenso 20 meses pela UCI
Vinicius Rangel afastado até abril de 2027. Em causa três falhas de localização. Atleta assume «erros», mas garante que não houve «uso de substâncias proibidas»
A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou, na terça-feira, a suspensão do ciclista brasileiro Vinícius Rangel por um período de 20 meses.
O atleta de 24 anos «foi sancionado com um período de 20 meses após uma violação da regra antidoping (falhas de localização por um ciclista) devido a três falhas de localização num período de 12 meses», segundo o comunicado da UCI. Algo que, de acordo com o Código Mundial de Antidopagem, constitui violação das regras.
Segundo o comunicado da UCI, o brasileiro está oficialmente suspenso desde 27 de agosto de 2025, pelo que só poderá voltar às competições a 26 de abril de 2027.
Vinícius Rangel juntou-se à Movistar em 2022, ano em que se sagrou campeão nacional de estrada. Depois de três temporadas ao serviço da equipa espanhola, o ciclista anunciou a saída, após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
No início deste ano, o brasileiro assinou pela Swift Pro Cycling, uma das principais equipas de ciclismo da América Latina.
Já esta quarta-feira, através da rede social Instagram, Vinícius Rangel garantiu que «não houve, em momento algum, qualquer uso de substâncias proibidas».
«Por questões totalmente alheias à minha vontade - e também por dificuldades com o idioma e com a comunicação num sistema que ainda estou a aprender a lidar - acabei sancionado pela UCI por falhas nos testes de localização, os chamados whereabouts», começou por referir.
«Sempre procurei seguir as regras, honrar o desporto e competir de forma limpa, com o mesmo respeito e dedicação que sempre me guiaram desde o início da minha carreira. Mas reconheço que cometi erros nos procedimentos, erros que me ensinaram muito. Aprendi, da forma mais dura, a importância de estar atento a cada detalhe fora das competições. Esta pausa será um tempo de amadurecimento, fortalecimento e aprendizagem. Voltarei mais forte, preparado e mais comprometido em contribuir para um ciclismo limpo», assegurou.