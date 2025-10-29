A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou, na terça-feira, a suspensão do ciclista brasileiro Vinícius Rangel por um período de 20 meses.

O atleta de 24 anos «foi sancionado com um período de 20 meses após uma violação da regra antidoping (falhas de localização por um ciclista) devido a três falhas de localização num período de 12 meses», segundo o comunicado da UCI. Algo que, de acordo com o Código Mundial de Antidopagem, constitui violação das regras.

Segundo o comunicado da UCI, o brasileiro está oficialmente suspenso desde 27 de agosto de 2025, pelo que só poderá voltar às competições a 26 de abril de 2027.

Vinícius Rangel juntou-se à Movistar em 2022, ano em que se sagrou campeão nacional de estrada. Depois de três temporadas ao serviço da equipa espanhola, o ciclista anunciou a saída, após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No início deste ano, o brasileiro assinou pela Swift Pro Cycling, uma das principais equipas de ciclismo da América Latina.

Já esta quarta-feira, através da rede social Instagram, Vinícius Rangel garantiu que «não houve, em momento algum, qualquer uso de substâncias proibidas».

«Por questões totalmente alheias à minha vontade - e também por dificuldades com o idioma e com a comunicação num sistema que ainda estou a aprender a lidar - acabei sancionado pela UCI por falhas nos testes de localização, os chamados whereabouts», começou por referir.

«Sempre procurei seguir as regras, honrar o desporto e competir de forma limpa, com o mesmo respeito e dedicação que sempre me guiaram desde o início da minha carreira. Mas reconheço que cometi erros nos procedimentos, erros que me ensinaram muito. Aprendi, da forma mais dura, a importância de estar atento a cada detalhe fora das competições. Esta pausa será um tempo de amadurecimento, fortalecimento e aprendizagem. Voltarei mais forte, preparado e mais comprometido em contribuir para um ciclismo limpo», assegurou.