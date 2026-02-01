Ciclocrosse: Van der Poel bate recorde de títulos e celebra "à Ronaldo"
Ciclista neerlandês sagrou-se campeão mundial pela oitava vez
O “imbatível” ciclista neerlandês Mathieu Van der Poel sagrou-se, este domingo, campeão mundial de ciclocrosse pela oitava vez, em Hulst, nos Países Baixos, tornando-se no recordista de títulos de elite nesta vertente.
Quando partiu para a prova “rainha” dos Mundiais, Van der Poel estava empatado em títulos masculinos com o belga Eric de Vlaeminck, que detinha o recorde há 53 anos, mas, a correr em casa, “arrasou” a concorrência.
Van der Poel isolou-se logo na segunda das oito voltas ao traçado de 3,35 quilómetros de Hulst e cortou a meta a solo, celebrando com o famoso gesto do futebolista internacional português Cristiano Ronaldo.
Trinta e cinco segundos depois chegou o seu compatriota Tibor del Grosso, campeão mundial sub-23 nos dois anos anteriores. O pódio ficou completo com o belga Thibau Nys, que foi terceiro a 46 segundos do vencedor.
Esta época, Van der Poel, uma das maiores estrelas do pelotão na estrada, ganhou as 13 provas de ciclocrosse em que participou. Nas últimas três temporadas, apenas por uma vez foi derrotado nesta vertente, pelo eterno rival Wout van Aert, em 2024, em Benidorm, em Espanha.
Nos 11 Mundiais de elite que disputou, o neerlandês de 30 anos subiu ao pódio em 10 ocasiões, nomeadamente como vencedor em 2015, entre 2019 e 2021, e ininterruptamente desde 2023.
