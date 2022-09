O ciclista espanhol Juan Ayuso, colega de equipa do português João Almeida na UAE Team Emirates, testou positivo à covid-19, mas vai continuar a competir na Volta a Espanha, ao contrário do que já aconteceu com mais de uma dezena de ciclistas.

«Ele está assintomático e, analisado o PCR, descobriu-se que tinha um risco muito baixo de transmissão, semelhante a casos como vimos no Tour deste ano. Tomámos a decisão em consulta com os representantes médicos da organização da corrida e da UCI [União Ciclista Internacional]. Estamos conscientes do quadro clínico do Juan e estamos a monitorizar de perto a situação», refere a UAE Team Emirates, em nota oficial, através da rede social Twitter.

Ayuso não tem assim o mesmo desfecho de outros ciclistas que tiveram de abandonar a Vuelta devido à covid-19 e que estavam no top-10, como aconteceu com Simon Yates e Pavel Sivakov já esta semana.

Nesta altura, e à partida para a 13.ª etapa, disputada esta sexta-feira, Ayuso é o melhor colocado da equipa UAE Team Emirates, que tem três nomes no top-10. Está na quinta posição. João Almeida é oitavo e Jan Polanc nono.