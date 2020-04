A Volta à Suíça em bicicleta, que deveria realizar-se entre 07 e 14 de junho, foi cancelada devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje os organizadores, que excluíram a possibilidade de adiar a prova.

Due to the Corona pandemic the Tour de Suisse will be cancelled.

All Informations:https://t.co/nLzDCn0r4w