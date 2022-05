Fez história e retirou-se.

Um golpe de azar, no meio da festa, afasta Biniam Girmay do Giro.

O eritreu da Intermarché-Wanty-Gobert tornou-se o primeiro africano negro a vencer uma etapa entre as maiores provas do calendário do ciclismo, mas ao abrir o champanhe, no pódio, levou com a rolha da garrafa em cheio no olho esquerdo.

Girmay teve de ser observado no hospital, e ainda voltou à concentração da equipa, mas não alinhou na 11.ª etapa, nesta quarta-feira.

A equipa explica que a lesão requer cuidados, e também repouso, pelo que foi decidido que abandona a prova, por precaução.

«Ao voltar ao hotel estive a festejar um pouco com os meus colegas e com o staff. Estava triste com o incidente com o champanhe, mas ao voltar eles estavam super contentes. Eles estavam com um bocado receio do estado do meu olho, mas perceberam que estava bem. Não alinhei na etapa de hoje [quarta-feira] porque o meu olho ainda precisa de descanso para ficar mais forte. Estou ansioso pela próxima prova, mas agradeço o apoio de todos. Estou bem», diz Girmay, em mensagem partilhada pela equipa.

Recorde o incidente: