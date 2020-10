O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) ficou tão feliz com a liderança da Volta a Itália, que nem tirou a camisola rosa para dormir.

O jovem ciclista, que é o segundo português a conseguir a liderar o Giro, mostrou nas redes sociais uma foto em que aparece deitado na cama a sorrir, com a camisola vestida e a legenda: «Acho que tive uma ótima noite».

I guess I had a great night on my #Latexco 💗 pic.twitter.com/tINwr55tzx