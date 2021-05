A organização da Volta a Itália decidiu alterar o percurso da 19º etapa da competição. A decisão surge na sequência de um pedido do Ministro dos Transportes italiano, que apelou a que a passagem pelo local do acidente fosse retirada «em respeito pelas vítimas da tragédia do teleférico», ocorrida no domingo.

«Na sequência do evento trágico do último domingo que envolveu o teleférico de Mottarone, e de acordo com o Ministério italiano das Infraestruturas e Transportes, a direção da Volta a Itália, a região de Piemonte e as outras instituições envolvidas decidiram modificar o percurso da 19.ª etapa do Giro», informou a organização, num comunicado no site oficial da prova.

O pelotão da Volta a Itália cumpre, esta terça-feira, o segundo dia de descanso. João Almeida ocupa o 10º posto, a 10.01 minutos de Egan Bernal, o líder da prova.