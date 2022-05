A 11.ª etapa do Giro terminou com a primeira vitória italiana: Alberto Dainese foi o mais rápido no sprint final de Reggio Emilia.

O ciclista da DSM bateu o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) e o compatriota Simone Consonni (Cofidis).

O português João Almeida (UAE Team Emirates) chegou integrado no pelotão, mas caiu da segunda para a terceira posição da geral, uma vez que Richard Carapaz (INEOS) conseguiu três segundos de bonificação num sprint intermédio. Em todo o caso estão ambos a 12 segundos do camisola rosa, o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

O dia ficou ainda marcado pelo abandono de Biniam Girmay, vencedor da etapa da véspera. O ciclista da Eritreia tornou-se o primeiro africano negro a ganhar uma etapa numa das principais provas do calendário do ciclismo, mas depois, no pódio, a rolha da garrafa de champanhe acertou-lhe no olho, e essa lesão motivou a desistência.