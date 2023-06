João Almeida foi homenageado, nesta quinta-feira, na localidade em que reside, A-dos-Francos, na qual apadrinhou a primeira edição do prémio de ciclismo com o seu nome.

«O mais importante é investir nas camadas jovens, que vão ser os novos ciclistas do futuro, do ciclismo moderno, e é bom prepará-los para termos mais quantidade, e mais qualidade no estrangeiro», defendeu o ciclista da UAE Emirates, que acaba de fazer o terceiro lugar no Giro.

«Já quando comecei, o principal apoio eram os pais e este é um desporto caro», disse à agência Lusa, no dia em que voltou aos treinos, após dez dias sem pegar na bicicleta.

João Almeida dispensou mais de duas horas para autógrafos e fotografias, antes de subir ao palco.

«É um exemplo de perseverança para todos os nossos jovens», afirmou o presidente da Junta de Freguesia de A-dos-Francos, Paulo Sousa, que entregou a João Almeida uma placa em azulejo com imagem do monumento que já tinha sido erigido na aldeia em homenagem ao ciclista.

Por parte da Câmara das Caldas da Rainha, o corredor recebeu ainda uma peça das centenárias faianças Bordalo Pinheiro.