João Almeida chegou esta segunda-feira a Portugal após a conclusão da Volta a Itália, competição em que terminou na sexta posição. Ainda no aeroporto, o ciclista português falou à imprensa.

«O maior balanço positivo que faço é mesmo a última semana. Consegui fazer uma terceira semana muito forte e, depois, consegui ganhar tempo a praticamente toda a gente. Confirmo, mais uma vez, que sou um voltista. É aquilo em que eu me foco e quero ser», afirmou o corredor da Deceuninck-Quickstep.

João Almeida terminou a Volta a Itália na sexta posição, a menos de um segundo do top-5. Apesar disso, confessa-se «muito contente» com a sua prestação.

«Começámos com um plano e seguimos sempre o plano. No final de contas, acho que podemos estar orgulhosos do nosso trabalho e do nosso esforço», disse o corredor de 22 anos.

Sobre o futuro próximo, João Almeida espera anunciar a sua próxima equipa «daqui a um ou dois meses», quando o mercado abrir. Quanto aos Jogos Olímpicos, o ciclista de A-dos-Francos ambiciona marcar presença em Tóquio, mesmo que condicione a sua presença na Vuelta.

«Não depende só de mim, mas, pessoalmente, gostava bastante de fazer [os Jogos Olímpicos]. É uma corrida única. Já falei com alguns ciclistas que tiveram essa experiência, que me dizem ser única na vida. Claramente gostava de realizar essa corrida», concluiu o ciclista.