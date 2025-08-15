João Almeida: «Estou 100 por cento recuperado»
Ciclista português garante que está pronto para atacar a Volta a Espanha
O ciclista português João Almeida confirmou, através de um vídeo nas redes sociais, que já recuperou totalmente da fratura numa costela sofrida durante o Tour e que está preparado para disputar a Volta a Espanha.
«Já estou 100 por cento recuperado. Estou a preparar-me para a Volta a Espanha, onde espero estar perto do meu melhor [nível] para fazer a minha freguesia orgulhosa de mim», afirmou o ciclista da UAE Emirates, numa mensagem na qual agradeceu aos organizadores do Grande Prémio de ciclismo de formação realizado na sua terra, A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha.
João Almeida caiu na sétima etapa do Tour e ainda tentou aguentar estoicamente, mas as dores falaram mais alto e acabou por abandonar na nona tirada.
Ultrapassada a lesão e com 27 anos acabados de fazer, o português já treina sem restrições e garante estar pronto para discutir a Volta a Espanha, na qual será o líder da UAE Emirates, juntamente com o espanhol Juan Ayuso, com a ambição de alcançar um lugar de destaque na classificação geral.
Será a quarta presença consecutiva de João Almeida na terceira e última Grande Volta do ano. Nesta temporada, o português conquistou as Voltas ao País Basco, à Romandia e à Suíça.