João Almeida voltou a brilhar no Giro de Itália: o ciclista português terminou esta sexta-feira em segundo lugar, voltando a ser vice-rei da etapa, tal como já tinha feito na quarta-feira. Numa etapa de montanha, João Almeida terminou os 166 quilómetros entre Abbiategrasso e Alpe di Mera a apenas dez segundos do vencedor, o britânico Simon Yates.

O ciclista de A-dos-Francos mantém-se assim no oitavo lugar da geral, mas mais perto dos adversários que estão imediatamente acima de dele, aos quais ganhou tempo esta sexta-feira. O português está a um minuto e 16 segundos do quinto lugar e está a dois minutos e 15 segundos do quarto lugar, quando faltam duas etapas para o fim: uma de montanha e um contrarrelógio.

Refira-se que a etapa foi ganha por Simon Yates (BikeExchallenge), que cortou a meta da etapa com onze segundos de vantagem sobre João Almeida, beneficiando do facto do português ter arrancado demasiado tarde para o sprint final.

Já Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que entrou no último quilómetro ao lado de João Almeida (Deceuninck) mas não conseguiu acompanhar o português nos metros finais, terminou no terceiro lugar, a 28 segundos do vencedor, mas manteve a camisola rosa.

Classificação geral:

1.º Ergan Bernal (Ineos Grenadiers)

2.º Damiano Caruso (Bahrain Victorious), a 2m29s

3.º Simon Yates (BikeExchallenge), a 2m49s

4.º Aleksandr Vlasov (Astana), a 6m11s

5.º Hugh John Carthy (EF Education - Nippo), a 7m10s

6.º Romain Bardet (Team DSM), a 7m32s

7.º Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) a 7m42s

8.º João Almeida (Deceuninck) a 8m16s

9.º Tobias Foss (Jumbo Visma) a 10m19s

10.º Daniel Martin (Israel Start-up Nation) a 13m55s