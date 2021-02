Ryszard Szurkowski, antigo ciclista polaco, faleceu esta segunda-feira aos 75 anos, revelou a esposa aos meios de comunicação locais.

Szurkowski destacou-se sobretudo por ter ganho duas medalhas de prata no contrarrelógio por equipas, nos Jogos Olímpicos de Munique72 e Montreal76. Além disso, foi ainda campeão do mundo de amadores, em 1973, e venceu quatro edições da Corrida da Paz, entre 1970 e 1975, na altura a principal corrida do calendário não profissional da Europa de Leste.

O antigo atleta estava paralisado desde 2018, na sequência de uma queda que sofreu durante uma corrida para veteranos, na Alemanha.