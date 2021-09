Patrick Lefevere, diretor da Deceuninck-QuickStep, equipa do ciclista português João Almeida, gerou polémica com uma entrevista aos belgas do HLN ao responder a uma questão sobre quando criaria uma equipa feminina.

«Quando houver suficientes boas ciclistas na Bélgica. Não teria de ser uma equipa tipicamente belga, mas infelizmente não vejo essas ciclistas», começou por dizer.

«Jolien D'hoore parou, Anna van der Breggen também parou. Só sobra a Van Vleuten, mas está na Movistar. Gosto da dinamarquesa Cecilie Uttrup Ludwig, é engraçada e também muito boa», apontou.

«Fui ver uma corrida em Itália. Longo Borghini venceu e a primeira belga chegou na 40ª posição aos cinco minutos», continuou, frisando: «Estou numa empresa, a Experza, que patrocina a equipa da mulher do nosso diretor esportivo Rik Van Slycke.»

O responsável continuou em seguida: «Se houver um grupo de 50 pessoas a sair de De Panne e nenhuma dos ciclistas estiver lá ... Com todo o respeito, mas também não sou o OCMW (Centro Público de Bem-Estar Social). Para começar a equipa primeiro é preciso convencer as mulheres a tornarem-se ciclistas. Mas ainda não sei se terei a experiência, o tempo, o dinheiro ou a vontade de investir nisso.»