A Rabobank, nome histórico do ciclismo, está de regresso à modalidade como um dos patrocinadores da Visma-Lease a Bike.

«Vamos regressar a um antigo amor, o ciclismo, convencidos de que esta modalidade voltou a permitir um desporto limpo e justo», afirmou o diretor-executivo, Stefaan Decraene, em comunicado.

Para além de regressar à modalidade, a Rabobank volta também à equipa que tinha deixado em 2012, na sequência de um escândalo de doping, continuando a equipa com outros patrocinadores.

O banco neerlandês vai liderar, no próximos três anos e meio, a começar já no próximo Tour de France, a equipa que tem «estrelas» como Jonas Vingegaard e Wout van Aert.

Recorde-se que a instituição financeira distanciou-se da modalidade, após um relatório de antidopagem norte-americana ter exposto as práticas na equipa, levando à suspensão vitalícia do médico da equipa, Geert Leinders.

Em 2013, o ciclista dinamarquês Michael Rasmussen, camisola amarela do Tour de 2007, encabeçou uma lista com vários ciclistas que admitiram as práticas dopantes.