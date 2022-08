O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu, esta quinta-feira, o prólogo de abertura da Volta a Portugal em bicicleta e é o primeiro líder da 83.ª edição da prova.

Reis, de 30 anos, campeão português de contrarrelógio, foi o mais rápido nos 5,4 quilómetros de percurso em Lisboa, por si cumpridos em 06:11.53 minutos, o que lhe permitiu repetir as vitórias no prólogo, que já tinha conseguido em 2016, 2018 e 2021.

O colega de equipa, o uruguaio Mauricio Moreira, vice-campeão em 2021, fez o segundo melhor tempo, seguido do britânico Oliver Rees (Trinity Racing), terceiro, ambos a nove segundos de Reis.

No top-10 do prólogo e, por consequência, da classificação geral atual, houve mais dois portugueses além de Rafael Reis. Tiago Antunes e Henrique Casimiro, ambos da Efapel, foram quinto e sexto classificados, respetivamente, a 12 e 13 segundos, atrás do britânico Joey Rosskopf (Human Powered Health), quarto classificado, a 11 segundos do vencedor.

Na sexta-feira, decorre a primeira etapa em linha, entre Vila Franca de Xira e Elvas, num percurso com duas contagens de montanha de quarta categoria e com 193,7 quilómetros a serem percorridos pelo pelotão.