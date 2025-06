Enorme volte face na Volta à Eslovénia. A organização da prova considerou o sprint de Rui Oliveira irregular e deu a vitória na segunda etapa a Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team).

Rui Oliveira concluiu os 162,7 quilómetros entre Velenje e Rogaska Slatina em 03h44m31s, levando a melhor sobre o suíço e o norueguês Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), segundo e terceiro, respetivamente. Só que após o fim da etapa, os comissários analisaram a forma como o português discutiu a vitória com Christen e decidiram reverter a decisão, relegando assim Rui Oliveira para a sexta posição.

António Morgado (UAE Team Emirates), 47.º classificado na etapa, a 53 segundos do colega de equipa e compatriota, desceu três lugares na geral, mas mantém-se no top-10, em nono, a um minuto e 16 segundos de Christen. Ivo Oliveira, irmão de Rui e também da UAE, ficou no 12.º lugar da etapa, também a 53 segundos dos seis da frente.

A terceira de cinco etapas da Volta à Eslovénia decorre na sexta-feira, entre Majsperk e Ormoz, na distância de 172 quilómetros.